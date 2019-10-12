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İkizce'de uyuşturucu operasyonu

Ordu’nun İkizce ilçesinde yapılan operasyonda bir kişinin evinde uyuşturucu madde ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Ordu'nun İkizce ilçesinde yapılan operasyonda bir kişinin evinde uyuşturucu madde ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.


İkizce İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro ekipleri, evinde uyuşturucu madde yetiştiren M.T. isimli şahsı yaklaşık 15 günlük fiziki takibe aldı. Adresi tespit edilen ve evinde esrar maddesi yetiştirerek satış yaptığı bilgisini alan ekipler M.T.'nin evine operasyon düzenledi. Şahsın evinde ve bahçesinde yapılan aramada 1 kilo 800 gram paketler halinde esrar maddesi ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.


Operasyon sırasında evinde bulunamayan şahıs ise emniyet güçleri tarafından her yerde aranıyor.

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