İkizce'de yıl sonu sergisi

Ordu'nun İkizce ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından yıl sonu sergisi açıldı. Şenlik havasında geçen sergide başarılı olanlara sertifikaları verilirken, merkezde 1563 kursiyer ile 82 kurs açıldı.

Yıl sonu sergisinde konuşan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Murat Parlak, "2018-2019 eğitim ve öğretim yılında Eylül 2018'den bugüne kadar bilhassa hitap ettiğimiz sivillere, memuriyete giriş ve üniversiteye giriş sınavlarına hazırlanmaları için destekleme ve yetiştirme kursları düzenledik. Bu kursların yanında öğrenci, öğretmen, mezun ve ailelere seminer ve birçok program düzenlemeye çalıştık. 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında toplamda 1463 kursiyerimize 82 kurs açtık. Bunlardan 2 tanesi İŞKUR ile ortaklaşa açmış olup bu iki kursa katılan kursiyerlerimize katıldıkları her gün için 40 lira ödeme yapılmış olup yine Genel Sağlık sigortaları İŞKUR tarafından karşılanmıştır" dedi.

Program daha sonra açılış kurdelesinin kesimi ile devam etti. İkizce Kent Meydanı'nda açılan yıl sonu sergisinde el sanatları ve yöresel ürünlerden oluşan sergiler büyük ilgi görürken, programda ayrıca Halk eğitim kurslarına katılan kursiyerlere belgeleri verildi.

Halk oyunları gösterisi, güreş gösterileri ile devam eden programda kursiyerlere belgelerini veren İkizce Kaymakamı Ali Recai Yerlikaya, İkizce Halk Eğitim Merkezi Müdürü ve personelini kutlayarak, gösterdikleri gayret ve emekten dolayı kendilerine teşekkür etti.

Programa ayrıca Belediye Başkanı Osman Kaygı, Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen İsmail Bayar, İkizce Milli Eğitim Müdürü Aykut Fidan katıldı.