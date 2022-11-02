İl Sağlık Müdürü Tüzün: “Teknoloji çağında öğrencilerin ruh sağlığını korumak için çalışmalar yürütüyoruz”

Dr. Dursun Tüzün, teknoloji çağında özellikle üniversite öğrencilerinin ruh sağlığını korumak ve bağımlılardan uzak tutmak adına çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

Ordu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, gençliğin ruh sağlığını korumak, psikolojik dayanıklılık ve iyilik halini güçlendirmek için kurumlar arası iş birliği çerçevesinde ‘Güç sende biz de yanında' sloganıyla ‘Senin için buradayız' konulu söyleşi ve tanıtım programı gerçekleştirildi. Üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okunması ile başladı.

Programda konuşan İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Dursun Tüzün, şimdiki gençlerin teknolojinin gelişmesiyle birlikte istek ve arzularının da arttığını söyledi. Çocukların küçük yaşlardan teknolojik ürünlere heves saldığını kaydeden Tüzün, “Bu teknoloji çağında da özellikle üniversite öğrencilerinin ruh sağlığını korumak, onları bazı bağımlılıklardan alı koymak zor. Biz de bununla ilgili bir konferans düzenlemek istedik. Burada amacımız, size Ordu'daki sağlığı tanıtmak. Biz sizin için ne yapabiliriz? Bunu anlatmak. Stantlarımız var, bu stantlarda ilçe sağlık müdürlüğünün, sağlıklı hayat merkezinin, Yeşilay'ın stantlarını gezersiniz, oralardan bilgilerinizi alırsınız. Keza organ bağışı standımız var. Oralarda gezersiniz. Bizim amacımız sağlık olarak özellikle koruyucu sağlık. Biz de gençlerin ruh sağlığını korumamız lazım ve güçlendirmemiz lazım. Bir de oluşabilecek ruh sağlığı hastalıklarının önüne geçmemiz lazım” dedi.

Konuşmanın ardından Sağlık Bakanlığı Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Psikolog Ceylan Korkmaz Bekiroğlu tarafından gençlere yönelik ruh sağlığı etkinliği konulu sunum yapıldı.

Programda ayrıca İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kurulan tanıtım ve bilgilendirici stantlarda öğrencilere bilgilendirmelerde bulunuldu.