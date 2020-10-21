İlçe kütüphanesi okuma alışkanlığı kazandırıyor

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde hizmete giren kütüphane ilçe sakinlerinin daha kolay kitaplara ulaşmasını sağlamasının yanında okuma alışkanlığını kazanmasına büyük katkı sağlıyor.

Kabadüz Belediyesi Hizmet Binasında bulunan Kabadüz İlçe Halk kütüphanesinden mesai saatleri içerisinde herkes faydalanabiliyor. Binden fazla kitabı içinde barındıran kütüphanede bulunan okuma salonları öğrenci ve vatandaşların kullanımına sunuldu.

Kabadüz Kütüphane Memuru Tuğçe Dilmen, "İlçe kütüphanemiz hafta içi 08.00-17.00 saatlerinde hizmet veriyoruz. Çok güzel bir ortamımız var. Özelikle öğrencilerimizin ders çalışmaları ve kitap okumaları için çok rahat bir ortamımız var. Üye olanlara istedikleri kitapları ödünç veriyoruz. Kütüphanemizden faydalanmak isteyen herkesi buraya bekliyoruz” dedi.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, ilçe kütüphanesinin vatandaşların, öğrencilerin kitaplara kolay ulaşması ve okuma alışkanlığını kazandırmasına büyük katkı sağladığını söyledi.

Herkesin gönül rahatlığıyla kütüphaneye gelebileceğini belirten Başkan Kaya, “Pandemi sürecinde her yerde olduğu gibi kütüphanemizde de salgına karşı her türlü tedbir alındı. Kütüphanemiz, birçok kütüphaneden daha fazla kitap sayısına ve çeşidine sahip. Herkesin özellikle çocuklarımızı kitap okumaya özendirmeliyiz. Kitap okuyucularının artması, ülkemizin, ilimizin, ilçemizin gelişimi için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Herkesi İlçe Halk Kütüphanemize bekliyoruz” şeklinde konuştu.