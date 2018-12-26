İlginç video şaşırttı

Ordu'da sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yapan bir kişi takipçilerini önce korkuttu, sonra şaşırttı.

Ordu'da otomobilinin içinden canlı yayın yapan Anıl Aktaş isimli bir vatandaş, takipçilerini önce korkuttu, sonra da şaşırttı. Anıl Aktaş, Facebook hesabından aracının direksiyonunda olmadan seyir halinde olduğunu canlı yayında takipçilerine izletti. Takipçileri tarafından ikaz edilen Anıl Aktaş, takipçilerinden canlı yayının sonunu beklemelerini istedi. Aktaş daha sonra canlı yayının sonunda aracının çekicinin üstünde gittiği göstererek herkesi şaşırttı.