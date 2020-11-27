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Ilıcalı öğrenciler spor malzemelerine kavuştu

Ordu’nun Fatsa ilçesinde Ilıca İlk ve Ortaokulu öğrencilerine Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından futbol, basketbol ve voleybol topu, satranç, masa tenisi raketleri ve topları, badminton setinden oluşan spor malzemesi desteği sağlandı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Ilıca İlk ve Ortaokulu öğrencilerine Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından futbol, basketbol ve voleybol topu, satranç, masa tenisi raketleri ve topları, badminton setinden oluşan spor malzemesi desteği sağlandı.


Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteği ile Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından okullarda spor faaliyetlerinin artırılması için okullara spor malzemesi desteği devam ediyor. Ilıca İlk ve Ortaokulu adına Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gönderilen spor malzemeleri, Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü spor eğitim uzmanları tarafından okulun idari personellerine teslim edildi.

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