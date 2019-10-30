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Ilıca'ya Akıllı Oyun Sınıfı

Fatsa Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında Akıllı Oyun Sınıfının ikincisi Ilıca İlkokulu-Ortaokulunda açıldı.


Akıllı Oyun Sınıfının açılışına Kaymakam Ömer Lütfi Yaran, Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Cumhuriyet Başsavcısı Özcan Çabukoğlu, AK Parti İlçe Başkanı İsa Yüksel, İlçe Jandarma Bölük Komutanı J. Kd. Binbaşı Musa Ünsal, İlçe Emniyet Müdürü Tolga Sipahi, Ilıca Mahallesi Muhtarı Zafer Can, Uzundere Muhtarı Fikri Özçelik, öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı.



Papatya çiçekleri İle karşıladılar


Kaymakam Ömer Lütfi Yaran, Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ve beraberindekiler Ilıca İlkokulu-Ortaokulu bahçesinde Okul Müdürü İbrahim Çoban ve öğrenciler tarafından karşılandı. Öğrenciler Kaymakam Ömer Lütfi Yaran ve Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar'a bahçeden topladıkları papatya çiçekleri verdiler.


Akıllı Oyun Sınıfının açılışının gerçekleşmesinin ardından Kaymakam Ömer Lütfi Yaran ve Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar öğrencilerin oynadığı zeka oyunlarını izlediler.


Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar 2019-2020 Eğitim Öğretim yılında 10 okulumuzda kurmayı planladıkları Akıllı Oyun Sınıfının ikincisini Ilıca İlkokulu-Ortaokulunda açtıklarını belirterek, “Eğitim ülkemizin en önemli meselesi. Biz de Fatsamızın eğitimi konusunda elimizden geldiğince katkı sağlamaya, okullarımıza destek olmaya gayret ediyoruz. Çocuklarımızın teknolojiden biraz uzaklaşması, akıllı oyunlarla ilgilenmesi onlar için son derece faydalı olacaktır. Akıllı Zeka Oyunu Sınıflarının devamını ilçemizin farklı okullarında uygulanması için destek vereceğiz. Bu vesile ile geleceğimizin aydınlığı yavrularımıza derslerinde başarılar diliyorum” diye konuştu.

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