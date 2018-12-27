İlk program Bulgaristan'da gerçekleşti

Ordu'nun Fatsa ilçe Şehit Ümit Karamustafa Ortaokulunun Avrupa Birliği Erasmus+ KA 229 Stratejik Okul Ortaklıkları projesi kapsamında planlanan ilk hareketliliği Bulgaristan'ın Mezdra şehrindeki Ivan Vazov Ortaokulunda gerçekleştirdi.

Proje kapsamında ilk olarak katılımcı ülkeler Türkiye, İspanya, Romanya, Bulgaristan ve Litvanya ülkelerini, şehirlerini, okullarını ve eğitim sistemlerini tanıtıldı. Daha sonra çeşitli eğitim kurumları ziyaret edilerek yetkililer tarafından katılımcı ülkelerin öğrenci ve öğretmenlerine şiddet nedir, türleri ve şiddet olayları karşısında nasıl bir yol izlenilmesi gerektiği hususunda bilgilendirmeler yapıldı.

Çeşitli kademelerdeki okullar ziyaret edilerek proje konusu olan "Be Buddy NOT Bully(Akran Ol, Zorba Olma)" isimli çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Bu kapsamda en göze çarpan etkinlik "Pink Shirt Day(Pembe Tişört Günü)" idi. Bu etkinliği gerçekleştirmek amacıyla Ivan Vazov Ortaokulu tarafından bütün katılımcı öğretmen ve öğrencilere proje isminin yazılı olduğu pembe tişörtler yaptırıldı. Bütün gruplar tişörtleri giyerek etkinlik kapsamında hem Bulgarca hem de İngilizce hazırlanan şiddet karşıtı broşürleri sokaklarda dolaşarak halka dağıttılar ve gerekli bilgilendirmeleri yaparak proje konusuna dikkat çektiler. Bunun yanı sıra ev sahibi ülke olan Bulgaristan'ın proje koordinatörü Yoanna Konstantinova başkentleri olan Sofya ve tarihi kentleri olan Vratsa'ya çevre gezileri düzenledi. Ayrıca ev sahibi okul olan Ivan Vazov Ortaokulunun ismini taşıdığı ünlü şairin (Ivan Vazov) heykeli ve evinin bulunduğu bölge ziyaret edildi. Bölge kültürünün bir yansıması olan yemekler yöresel halk oyunları eşliğinde düzenlenen bir gece ile katılımcı ülkelere en güzel şekilde tanıtıldı.

Bulgaristan hareketliliğinin son gecesi Ivan Vazov Ortaokulu Müdiresi Mariela Garanova katılımcılar onuruna bir akşam yemeği düzenledi. Yemekte katılımcı öğretmen ve öğrencilere proje katılım sertifikaları verildi.

Projenin bir sonraki ayağı olan Litvanya'da gerçekleşeceği bildirildi.