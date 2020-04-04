İller arasında seyahat yasağı için denetimler başladı

Korona virüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehre ve Zonguldak'a giriş çıkışlar 15 gün süreyle yasaklanırken, Ordu'nun giriş ve çıkışlarında sürücüler uyarıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bilim kurulunun önerileri doğrultusunda alınan yeni tedbirleri açıklamış ve 30 büyükşehir ile Zonguldak'a gece yarısından itibaren giriş çıkışların 15 gün süreyle yasaklandığını duyurmuştu. Ordu'da saat 00.00'ı gösterdiği andan itibaren görevli ekipler, şehrin giriş ve çıkışlarında görev alarak, sürücüleri bu konuda uyardı. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde yer alan istisnai durumlar dışında şehre girmek isteyen araçlar için sabah saat 07.00'a kadar müsaade edilirken, araçlarda 65 yaş ve üstü vatandaşların olup olmadığı da denetlendi. Ordu'nun giriş ve çıkışlarında güvenlik önlemleri altında görev alan çok sayıda ekip, sürücüleri ikamet ettikleri illerin dışarısına çıkamayacağı konusunda da uyardı.

Öte yandan uygulamaya yolda yakalanan bazı sürücüler, korona virüsle mücadele kapsamında alınan bu kararın yararlı olacağını belirtirken, insanların da dikkat etmeleri gerektiğini belirttiler.