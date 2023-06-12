İmam hatip okulları öğrencileri hünerlerini sergiledi, hayır çarşısı ile deprem bölgesine destek sağladı

Ordu'nun Ünye ilçesinde imam hatip okulları öğrencileri gir araya gelerek hem hünerlerini sergiledi, hem de kurdukları hayır çarşısı ile deprem bölgesindeki öğrencilere destek çıktı.

Ünye'de bulunan 7 imam hatip ortaokulu ile 3 imam hatip lisesi, Ünye Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde birleşerek bir yandan bilimsel projelerini sergiledi, diğer yandan da kurdukları hayır çarşısıyla deprem bölgesine destek çıktı. Ünye Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen hayır çarşısında toplanacak gelirler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kardeş okul olarak belirlenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne gönderilecek.

“Hem akademik başarılar sergilendi, hem de hayır çarşısıyla destek yapıldı”

Ünye Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Tamer Uysal, proje hakkında yaptığı açıklamada, “Bu programın ilkini gerçekleştiriyoruz. İmam hatip liselerinin bir yılda yapmış oldukları çalışmalar ile akademik başarılarının sergilendiği bir şenliktir. Diğer bir organizasyonumuz ise düzenlenen hayır çarşımızdır. Özellikle ülkemiz ve İslam coğrafyamızda bir takım yardım kampanyaları gerçekleştirdik. Bu hayır çarşımızı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nün okulumuza kardeş kıldığı deprem bölgesinden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi yararına düzenliyoruz. Bu hayır çarşımızda yaptığımız her bir katkı deprem bölgesindeki kardeşlerimize bir destektir” dedi.

Hayır çarşısının yapılmasına okulda bulunan öğrencilerde destek çıktıkları için mutlu olduklarını ifade etti.