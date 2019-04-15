Ordu'nun Kabadüz ilçesinde İmam-Hatip Platformu toplantısı düzenlendi.

Kabadüz İlçe Müftülüğü'nde gerçekleşen toplantıya İl İmam-Hatip Platformu Koordinatörü Mehmet Ali Aydın, Kabadüz İlçe Koordinatörü Osman Aktepe, İlçe Müftüsü Ahmet Koç ve İlçe Koordinatörlüğü üyeleri katıldı.

Toplantıda, imam-hatip okullarının sorunları, sanatsal ve kültürel faaliyetlerle ilgili yapılabilecek etkinlikler görüşüldü.

Kabadüz İlçe Müftüsü Ahmet Koç, "İmam-hatip okullarımızın sorunlarının giderilmesi ve eğitim kalitesinin yükseltilebilmesi için elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazır" dedi.

Toplantı, dilek ve temennilerle son buldu.