Ordu’nun Kabadüz ilçesinde İmam-Hatip Platformu toplantısı düzenlendi.
Ordu'nun Kabadüz ilçesinde İmam-Hatip Platformu toplantısı düzenlendi.
Kabadüz İlçe Müftülüğü'nde gerçekleşen toplantıya İl İmam-Hatip Platformu Koordinatörü Mehmet Ali Aydın, Kabadüz İlçe Koordinatörü Osman Aktepe, İlçe Müftüsü Ahmet Koç ve İlçe Koordinatörlüğü üyeleri katıldı.
Toplantıda, imam-hatip okullarının sorunları, sanatsal ve kültürel faaliyetlerle ilgili yapılabilecek etkinlikler görüşüldü.
Kabadüz İlçe Müftüsü Ahmet Koç, "İmam-hatip okullarımızın sorunlarının giderilmesi ve eğitim kalitesinin yükseltilebilmesi için elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazır" dedi.
Toplantı, dilek ve temennilerle son buldu.