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İmam-Hatip Platformu toplantısı

Ordu’nun Kabadüz ilçesinde İmam-Hatip Platformu toplantısı düzenlendi.

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde İmam-Hatip Platformu toplantısı düzenlendi.


Kabadüz İlçe Müftülüğü'nde gerçekleşen toplantıya İl İmam-Hatip Platformu Koordinatörü Mehmet Ali Aydın, Kabadüz İlçe Koordinatörü Osman Aktepe, İlçe Müftüsü Ahmet Koç ve İlçe Koordinatörlüğü üyeleri katıldı.


Toplantıda, imam-hatip okullarının sorunları, sanatsal ve kültürel faaliyetlerle ilgili yapılabilecek etkinlikler görüşüldü.


Kabadüz İlçe Müftüsü Ahmet Koç, "İmam-hatip okullarımızın sorunlarının giderilmesi ve eğitim kalitesinin yükseltilebilmesi için elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazır" dedi.


Toplantı, dilek ve temennilerle son buldu.

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