İnatçı Karadenizli yamaçta kivi bahçesi kurdu

Ordu'da yamaç araziye kivi bahçesi kuran Süleyman Bıyık, inadı ve azmiyle parmakla gösteriliyor.

Kabadüz ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki Süleyman Bıyık, başkalarının 'olmaz yapamazsın' serzenişlerine aldırmadan yüzde 70 meyilli arazisine kivi bahçesi kurdu. 17 yıl önce kurduğu bahçede birinci kalite kivi yetiştirmeyi başaran Bıyık'ın inadı ve inancı sayesinde kurduğu bahçe birçok kişiye de örnek oldu.

Kivi bahçesini kurarken çok zorluklarla karşılaştığını dile getiren Bıyık, “Kivi bahçem oldukça yamaç bir arazi üzerinde kurdum. Bundan tam 17 yıl öncesinde başkalarının olmaz yapamazsın demelerine karşın ben inatla kivi bahçesini kurdum. Çok şükür aradan geçen süre içinde bahçem birçok kişiye de örnek oldu. Bu bahçeyi çok zor şartlar altında yapmayı başardım. İyi ki de yapmışım. Bu günümüze şükürler olsun” dedi.