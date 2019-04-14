İnşaat işçilerini taşıyan minibüs fındık bahçesine uçtu: 7 yaralı

Ordu'da inşaat işçilerini taşıyan minibüsün fındık bahçesine uçması sonucu 7 kişi yaralandı.

Kaza, Ordu'nun Altınordu ilçesi Dedeli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ulubey'den Altınordu istikametine seyreden Mehmet O. idaresindeki 52 TA 487 plakalı minibüs, yağmurun da etkisiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. İçerisinde inşaat işçilerinin bulunduğu minibüs, diğer şeride geçerek taş bariyeri aşıp 15 metre yükseklikten fındık bahçesine uçtu. Kaza yerine 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışan yolcular itfaiyenin yardımıyla araçtan çıkartıldı. Yaranan sürücü ile 6 işçi kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.