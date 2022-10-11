İnşaat malzemesi yüklü tır, bariyerlere çarparak refüje girdi

Ordu'nun Ünye ilçesinde inşaat malzemesi yüklü tır, bariyerlere çarparak refüje girdi. Kaza sonrası çevreye dağılan inşaat malzemesi ve boyalar, yolu beyaza boyadı.

Kaza, Göbü Mahallesi Karadeniz Devlet Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Ordu'ya boya ve inşaat malzemesi sevkiyatı yapan Sezgin İ. idaresindeki 34 EYZ 044 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak refüje girdi. Bu sırada tırın dorsesinde bulunan inşaat malzemesi ve boyalar çevreye savruldu. Sahil yolu boyaların dökülmesi sonrası kısa sürede beyaza bürünürken, olay yerine gelen bölge trafik ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.