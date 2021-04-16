İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Ordu'nun Altınordu ilçesinde çalıştığı inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.

Olay, Şahincili Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir inşaatta çalışan 22 yaşındaki Emre Sançar, 6'ncı katta dengesini kaybederek zemine düştü. Ağır yaralanan Sançar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Ordu Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Emre Sançar, buradaki tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.