Irak şehidinin cenazesi memleketi Ordu'da

Irak'ın kuzeyinde Skorsky tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti'nin cenazesi memleketi Ordu'ya getirildi.

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde Skorsky tipi bir helikopterin ikmal faaliyeti esnasında teknik nedenlerle sert iniş yapmak zorunda kalması sonucu kaza kırıma uğraması üzerine helikopterde bulunan 8 personelden biri olan Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti (32) şehit oldu. Şehit Ümit Kesti için ilk olarak Yüksekova Havalimanı'nda uğurlama töreni yapıldı, ardından askeri uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na getirilen şehidin cenazesi, gözyaşları eşliğinde karşılandı.

Karşılama töreninde anne Ayten Kesti'nin, "Gel güzel yavrum, gel bebeğim. Benim oğlum gökleri dele dele geldi. Benim sarı kuzum, buradayım yavrum seni almaya geldim. Ben nasıl koyacağım seni toprağa, bu güzelliğe ben doyamadım" diyerek feryat etmesi ise yürekleri dağladı. Baba Yılmaz Kesti de şehit oğlunun naaşı cenaze aracına konulduğu esnada gözyaşlarına hakim olamadı.

Şehit Ümit Kesti'nin 2 kardeşinden Halil İbrahim Kesti'nin de uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenilirken, Pınar Kesti ile evli olan şehidin Çağan Gökay adında 2 yaşında çocuğu olduğu bilgisine ulaşıldı.

Havalimanındaki karşılama törenine şehidin yakınlarının yanı sıra Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, AK Parti Ordu Milletvekilleri Şenel Yediyıldız, Metin Gündoğdu ile Ergün Taşçı, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, protokol mensupları ve askeri erkan katılım sağlarken, şehidin cenazesi, öğle namazına müteakip Fatsa 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda yapılacak tören ve kılınacak cenaze namazının ardından Fatsa Garnizon Şehitliği'nde toprağa verilecek.