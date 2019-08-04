Irmakta mahsur kalan köpeği böyle kurtardı

Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde ırmakta mahsur kalan bir köpek, duyarlı vatandaş tarafından kurtarıldı.

Ordu genelinde etkili olan aşırı sağanak sonrası, birçok yollarda su birikintisi olurken, işyerlerini de su bastı. Irmakların debisinin de yükseldiği aşırı yağışlar sonrası, Çatalpınar ilçesinde bir köpek, ırmakta mahsur kaldı. Köpeğin zor anlar yaşadığını fark eden duyarlı vatandaş Özgür Dikyol, şiddetli su akıntısına rağmen güçlükle ırmağa inerek köpeğe ulaşmayı başardı. Terimli köprüsünde yaşanan olayda çevredekiler de yukarıdan ip salarak, duyarlı vatandaşa yardımcı oldu.

Yaşanan bu örnek davranış ise cep telefonu kameraları ile vatandaş tarafından saniye saniye görüntülenirken, çevredekilerin takdirini topladı.