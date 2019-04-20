İş adamından örnek anaokulu

Ordu Valiliği ile hayırsever iş adamı Rüstem Öztürk arasında 14 Ocak 2019 tarihinde imzalanan protokol kapsamında, Altınordu ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu arazisi içerisine yapılacak olan 2 katlı ve 4 derslikli Anaokulu'nun temeli, düzenlenen törenle atıldı.

İş adamı Rüstem Öztürk tarafından yaptırılacak ve 850 bin TL'ye mal olacak 2 katlı ve 4 derslikli anaokulunun temel atma töreninde bir konuşma yapan Vali Seddar Yavuz, “Bu şehirde para kazanmış, bu şehirde bir yere gelmiş zenginlerimizin toplumla helalleşmesini çok önemsiyorum. Toplumla helalleşmek, toplumdan kazandıklarını toplumla paylaşmakla olur. Kazandıklarını Ordu'yla, Ordu'nun eğitimi ile paylaştığı için Rüstem amcamızı canı gönülden tebrik ediyorum. Hayırsever vatandaşımız bırakın 4 derslikli anaokulu yapmayı, 4 tane tuğlayla gelmiş olsaydı bile onu yine alnından öperdim. O yüzden Rüstem amcamı alnından öpüyorum. Biz de yiğitler alnında öpülür. Bu eğitim kurumunda, vatanımıza, milletimize, medeniyetimize hayırlı evlatlar yetişmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum” dedi.

“Okul öncesi eğitimde yüzde 70'ler civarındayız”

Okul öncesi eğitimin önemine vurgu yapan Vali Yavuz, ”Okul öncesi eğitim konusunda ciddi gayretlerimiz ve çalışmalarımız var. Okul öncesi eğitimde şu anda yüzde 70'ler civarındayız. Hedefimiz; Ordu'da her bir çocuğumuza okul öncesi eğitimi vermektir. Bu konuda dersliklerimiz yeterli olsa bile, ailelerin okul öncesi eğitim bilincinin arttırılmasını sağlamalıyız. Yapılan bilimsel çalışmalarda; okul öncesi eğitimine katılan çocukların, akademik olarak daha başarılı olduğu ve sosyalleşme alanlarında da daha iyi oldukları gözlemlenmiştir. O yüzden biz de bu konuya çok önem veriyoruz. Teşekkür etmeyi, özür dilemeyi, temel insani değerleri, çocuklarımıza küçük yaşlarda öğretmemiz gerekiyor. Okul öncesi eğitimin en önemli tarafı, bizim açımızdan budur. Bir kez daha Rüstem amcamızı tebrik ediyor, kutluyor ve Ordulu iş adamlarımızın da Rüstem amcamızı örnek alarak, eğitim alanına destek vermelerini özellikle istirham ediyorum” diye konuştu.

“Engelli çocuklarımız için 9 derslikli özel eğitim anaokulu yapacağız”

Konuşmasında Ordu'nun ihtiyacını giderecek engellilere yönelik özel eğitim anaokulunun da yapılacağını paylaşan Vali Seddar Yavuz, ”Engellilere yönelik bir anaokulumuz mevcut değil ya da yeterli değil. Bu ihtiyacı gidermek için Sayın Cumhurbaşkanımızın Valiliğimize tahsis ettiği kaynaktan, engelli çocuklarımıza yönelik anaokulu projesini hazırlattık. Dün itibari ile projeyi gördüm. 2 katlı ve 9 derslikli olarak yapımı planlanan ve Ordu'nun ihtiyacını giderecek, özel eğitim anaokulunu yapacağız. Bu okulu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesinden değil, tamamen Valiliğimizin bütçesinden ayırdığımız bir kaynakla yapacağız. Bu okulun yapımıyla birlikte engelli kardeşlerimizin, ailelerinin yüzünü güldürecek bir projeyi de gerçekleştirmiş olacağız. Eğitim camiamıza, kıymetli milli eğitim müdürümüze, kaymakamımıza, bütün öğretmen arkadaşlarımıza, eğitime gönül vermiş tüm Ordululara çok teşekkür ediyorum. Ordu, bir eğitim kentidir. Bunu hepimiz biliyoruz. Eğitime önem veren bir şehiriz. Ama inanıyorum ki, bu farkındalıklarla daha iyi bir noktaya geleceğiz” dedi.

“Çok mutluyum, çok sevinçliyim”

İş adamı Rüstem Öztürk de törende yaptığı konuşmada, “Bu güzide işimizin bugün burada temelini atmak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu nedenle çok mutluyum, çok sevinçliyim. İmkanı olan vatandaşlarımızın da böyle eğitim işlerine katkıda bulunmalarını da Allah'tan niyaz ediyorum. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, Vali Seddar Yavuz ve iş adamı Rüstem Öztürk ile birlikte butona basarak, 4 derslikli anaokulunun temeline beton dökümünü gerçekleştirdi.

Düzenlenen temel atma törenine ayrıca, Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten, İl Milli Eğitim Müdürü Kutlu Tekin Baş, anaokulunun yapımını üstlenen iş adamı Rüstem Öztürk'ün ailesi ve öğrenciler katıldı.