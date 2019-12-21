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?? adamlar?ndan ??rencilere laboratuvar

Ordu’nun ?nye il?esi Mehmet Necati Vidinli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine ?nyeli Sanayici ve ??adamlar? Derne?i (?NS?YAD) taraf?ndan Robotik Kodlama ve Stem Laboratuvar? a??ld?.

Ordu'nun ?nye il?esi Mehmet Necati Vidinli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine ?nyeli Sanayici ve ??adamlar? Derne?i (?NS?YAD) taraf?ndan Robotik Kodlama ve Stem Laboratuvar? a??ld?.


?nyeli ??adamlar?n?n deste?iyle olu?turulan laboratuar ?nye Kaymakam? ?mit H?seyin G?ney'in kat?l?m?yla a??l??? ger?ekle?ti.



"Burada ??rencilerimizin d???nebilme becerileri ?n plana ??kacakt?r"


A??l?? ?ncesi konu?an ?nye ?l?e Milli E?itim M?d?r? ?zg?r Tokg?z, ?Bilgisayar, yaz?l?m, kontrol birimleri ile beraber robotik alanda belli ko?ullara g?re ?al???labilmesi, mekanizmalar?n tasarlanmas?, bunlar?n kontrollerinin ger?ekle?tirilmesi i?in elektronik donan?mlar?n eklenmesi ve dijital ortaml? kontrollerin sa?lanmas? bir?ok m?hendislik uygulamalar? yap?lacakt?r. Burada ??rencilerimiz alaca?? kodlama e?itimi sayesinde ?ocuklar?m?z?n analitik d???nme, ele?tirel d???nme, problem ??zebilme ve tasar?m odakl? d???nebilme gibi becerileri ?n plana ??kacakt?r? dedi.



"Bu laboratuvar ?nye ad?na ?ok b?y?k bir projedir"


?NS?YAD Ba?kan? Kemal Yankuncu, "?nye'de a?t???m?z bu laboratuvar?m?z?n ?ok b?y?k bir proje oldu?una inan?yorum. Ya?murunda ?sland???m?z, g?ne?inde ?s?nd???m?z, ?amurunu ?i?nedi?imiz bu co?rafyadan gitmemiz bizleri asla ve asla buralar? g?z ard? etmememiz gerekti?ini 16 milyonluk kentte ya?ayarak hissediyoruz? diye konu?tu.



?Bizler ?ocuklar?m?za g?ncel geli?melerle imkan vermeliyiz?


Projeye katk?lar?ndan dolay? i? adamlar?na te?ekk?r eden ?nye Kaymakam? ?mit H?seyin G?ney, ?Kal?c? geli?menin e?itimle oldu?u, bilginin en m?spet g?? oldu?u bir d?nyada yapay zekalar?n, kodlamalar?n, End?stri 4.0'?n konu?uldu?u g?n?m?z d?nyas?nda bizler ?ocuklar?m?za d?nyan?n g?ncel geli?imine uygun imkanlar? vermek durumunday?z. Bug?n d?nya 4.0 teknolojisine nas?l ge?iyorsa, bizlerin de ayn? paralelde ve ayn? h?zda buna ge?memiz laz?m" ?eklinde konu?tu.


Yap?lan konu?malar?n ard?ndan ?nyeli Sanayici ve ??adamlar? Derne?i y?netimine te?ekk?r belgesi verildi. Konu?malar?n ard?ndan Robotik Kodlama ve Stem Laboratuvar? a??l??? ger?ekle?ti.

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