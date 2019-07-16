İsa Yüksel'den yeni yönetim oluşturması istendi

AK Parti Fatsa İlçe yönetiminin istifasını isteyen AK Parti Genel Merkezi, mevcut Başkan İsa Yüksel'den de yeni yönetim oluşturmasını talep etti.

AK Parti Fatsa İlçe Başkanı İsa Yüksel yaptığı açıklamada, “Bilindiği üzere 31 Mart yerel yönetimler seçimlerinden hemen önce AK Parti Fatsa İlçe Başkanımızın istifası üzerine AK Parti Genel Merkezimiz bu görev tarafıma tevdi etmişti. Sorumluluktan kaçmadım, Fatsa ve Fatsalılar adına görevi kabul ettim. Seçim dönemimde yakaladığımız sinerji ile başarılı bir seçim kampanyası yürütüp nihayetinde ise muazzam bir sonuç alarak Fatsalının teveccühüne mazhar olduk. Ancak bu muhteşem başarının en büyük mümessili, bizlere rehber olan ve desteğini esirgemeyen hemşehrilerimizdir. Seçim süreci içerisinde ana kademe yönetim kurulu üyesi olan ancak belediye meclis üyeliği için istifa eden yol arkadaşlarımız oldu. Yerel yönetimlerin daha dinamik yapıya ve kendisini sürekli yenileme, geliştirme bilincine sahip olması gerektiğine inanıyorum. Biz günübirlik politika yapmıyoruz. Planlarımızı, projelerimizi geleceğe bakarak gerçekleştiriyoruz. Bizim bir gelecek tasavvurumuz, bizim bir gelişen, büyüyen, Fatsa anlayışımız var. Bu anlayıştan hareketle daha dinamik bir Fatsa, daha da mutlu Fatsalı için Fatsa ve Fatsalıya daha fazla hizmet eden yeni bir yönetim oluşturmak istiyoruz. Bu sebeplerden dolayı yönetim kurulu üyelerimizle istifa ederek birleştirici, kucaklayıcı, istişare kültürü ve bilinci ile birlik ve beraberlik içinde daha güçlü ve daha dinamik bir yönetim Kurulu oluşturma görevi 'Genel Merkezimiz' tarafından şahsıma tevdi edilmiştir. Bahse konunun gereği en kısa süre içerisinde yerine getirilecektir” dedi.