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İskelede istavrit bereketi

Ramazan ayı nedeniyle Ordu’nun Fatsa ilçesinde oltasını kapan deniz kıyısına koştu.

Ramazan ayı nedeniyle Ordu'nun Fatsa ilçesinde oltasını kapan deniz kıyısına koştu. Amatör balıkçılar en çok istavrit balığı avladıklarını belirttiler.


Gün içerisinde arta kalan zamanlarını kendi oltalarıyla balıkçılık yaparak geçiren vatandaşlar, iskelede balık tutarak zaman geçiriyor. Adeta olta sallayacak yerin kalmadığı iskelede balık tutan vatandaşlar, bir yandan hoşça vakit geçirirken bir yandan da eve tuttukları balıkları götürmenin mutluluğunu yaşıyor.


Ramazan ayında zaman geçirmek amaçlı burada balık tuttuklarını belirten Celal Aktaş, “Yaklaşık 18 saate yakın oruç tutuyoruz. Zaman geçirmek adına buraya gelerek balık tutuyoruz. Gerçekten çok güzel denizden balık çıkıyor. Bereketli ay olduğunu Ramazan'ın denizde bizlere hissettiriyor. Bu zamanlarda istavrit çok çıkıyor. İftar sofralarımızda balık yerini alıyor. Eğer fazla tutarsak komşularımıza da ikramlarda bulunuyoruz” dedi.

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