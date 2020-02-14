İŞKUR iş kulübünde iş garantili eğitim programı ilk kez Fatsa'da uygulandı

Çalışma ve İş Kurumu Ordu İl Müdürlüğü ve Fatsa Belediyesi işbirliğinde MEGİP Projesi kapsamında Ordu İş Kulübü tarafından Ordu ilçeleri içinde ilk defa Fatsa'da düzenlenen ve 3 gün süren “iş arama yöntemleri, özgeçmiş hazırlama, mülakat teknikleri, kendini tanıma” eğitim programı sonrası sertifika töreni düzenlendi.

Fatsa Belediyesi Sosyal Tesislerde düzenlenen eğitimde katılımcılara, iş arama yöntemleri, özgeçmiş hazırlama, mülakat teknikleri, kendini tanıma gibi çeşitli alanlarda simülasyonlu eğitimler verildi. Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar'ın da katılımı ile 3 günlük eğitimin ardından katılımcılar sertifikalarını aldı. 25 katılımcı Pazartesi gününden itibaren MEGİP (Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İş Birliği Protokolü kapsamında gerçekleştirilecek eğitimlerin ardından, Erateks Tekstil'de iş sahibi olacaklar.

Belediye Sosyal Tesislerde gerçekleşen sertifika törenine Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, İŞKUR İl Müdürü İsa Kaymak, İŞKUR Fatsa Şube Müdürü Mehmet Cem Kuru, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ordu Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Serpil Koçan, Fatsa Belediyesi Meclis Üyesi Arzu Ren ve kursiyerler katıldı.

"İl dışında ilk defa Fatsa'da bu eğitimleri veriyoruz"

Programın açılış konuşmasını yapan İŞKUR Ordu İl Müdürü İsa Kaymak, “Ordu İş Kulübü Kasım ayında göreve başladı ve yeni bir kulüp. Türkiye genelinde kurulmuş yeni bir birim. Çalışma hayatı içerisinde katılımcılara çeşitli argümanlar sunan, kişisel gelişimler öğreten, mülakat tekniklerini öğreten, hangi meslekte başarılı olabileceklerini daha çok kişiye kendinizi tanımayı öğreten bir birim. Katılımcılar eline anahtar tutuşturup bununla kapıları açabileceği bir birim. İlk defa Sayın Belediye Başkanımız İbrahim Etem Kibar'ın sayesinde il dışına çıkıp Fatsa'da bu eğitimleri veriyoruz. Bundan sonra da çeşitli ilçelerimizde işbirliği halinde hem kamu kurumlarımızda hem de diğer okullarda üniversitelerde yoğun bir şekilde bu programlar devam edecek. Bundan sonraki süreçte dikiş makinesi operatörlüğü kursu başlayacak. Onun akabinde de bir iş yerinde yine aynı süre içerisinde pratik eğitimlerle uygulamaya devam edip hem katılımcıların ekmek yiyebileceği hem de işverene maksimum derecede faydalı olabileceği bir programla iş hayatına adım atılmış olacak. Bu süreç içerisinde İŞKUR hem teorik eğitimler de hem pratik eğitimler de katılımcıların yanında olacaktır. Daha sonra ise çalışma hayatının patronu olarak Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak daima yanınızda olacaktır. Ben katılımlarından dolayı çok değerli Belediye Başkanımız İbrahim Etem Kibar beyefendiye bir ilki gerçekleştirmiş olmasından dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

Bu program iş kapısından öte bence kişinin altın bileziği olacak"

"Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ise yaptığı konuşmada, “İŞKUR İl Müdürlüğümüz tarafından organize edilen ve ilçemizde ilk kez düzenlenen bu program katılımcılara iş kapısı hatta iş kapısından öte bence altın bileziği olacak. İşsizliğin belki de bu kadar yüksek olduğu bir dönemde böylesine kısa süreli bir programda iş garantili bir eğitimin sonucunda iş sahibi olunuyor olması çok kıymetli bir şey. Bu programa katılan herkes özel seçilmiş kişiler. İlçemizde tekstil sektörünün her geçen gün daha iyiye gittiği bir dönemde katılımcıların işinde göstermiş olduğu başarı ile birlikte sadece bir tekstil elemanı değil aynı zamanda işini sevmek ile birlikte çok daha iyi bir noktaya geleceklerinin bilincinde olmaları gerekir. Katılımcılar özel seçilmiş derken belirli elemelerden geçiliyor. Bu programa katılırken gerek yaş, gerek diksiyon gerek el becerisi dikkate alınıyor. Programın ilerleyen safhasında İŞKUR eğitimlerine vereceğimiz desteği bir kez daha ifade etmek istiyorum. Katılımcılarımıza başarılar diliyorum” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından katılımcılara sertifikaları takdim edildi.