İstanbul-Rize uyuşturucu sevkıyatı Ordu'ya takıldı

İstanbul'dan Rize'ye uyuşturucu sevkıyatı yapan 1 şahıs Ordu'da yakalandı.

Ordu İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda İstanbul'dan Rize'ye seyir halinde olan şehirler arası otobüs firmasına ait otobüsle seyahat eden H.K. isimli bir şüphelinin uyuşturucu madde sevkıyatı yapacağının ihbarı alınması üzerine operasyon yapıldı. Durdurulan otobüste yakalanan şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 245 adet ekstasy uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla ilgili zanlı gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.