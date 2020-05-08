İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İstanbul'dan Ordu'ya uyuşturucu sevkıyatı polise takıldı

İstanbul’dan Ordu’ya götürülen 3 kilo 470 gram uyuşturucu polisin operasyonunda ele geçirilirken, alayla ilgili 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'dan Ordu'ya götürülen 3 kilo 470 gram uyuşturucu polisin operasyonunda ele geçirilirken, alayla ilgili 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri ilçe merkezinden geçecek bir araçtan uyuşturucu taşıdığı ihbarını aldı. İhbarı değerlendiren ekipler Samsun-Ordu karayolu Dolunay Mahallesi'nde aracı durdurdu. Yapılan aramada araçta bonzai olduğu değerlendirilen 3 kilo 470 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Araçtaki 4 kişi gözaltına alınarak Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Uyuşturucunun İstanbul'dan Ordu'ya götürüldüğü öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatılırken yakalanan şahısların işlemleri devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.