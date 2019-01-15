İşte en güzel Ordu fotoğrafları

Ordu'nun tanıtımını fotoğraf sanatı aracılığıyla katkı sağlamak, kente ait doğal, kültürel ve tarihi güzelliklere dikkat çekmek amacıyla Ordu Büyükşehir Belediyesi, ORBEL A.Ş. ve OFSAD ile KUDOF işbirliğiyle düzenlenen ‘4 Mevsim Ordu IV. Ulusal Fotoğraf Yarışması'nın sonuçları belli oldu.

Yarışmaya 439 sanatçının bin 703 fotoğrafla katılım sağladığını söyleyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, iki kategoride yapılan yarışma sonucuna göre Dört Mevsim Ordu kategorisinin birincisinin Serdar Küçük, Foto Öykü kategorisinin birincisinin ise İbrahim Aysündü olduğunu açıkladı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, ORBEL A.Ş. ve Ordu Fotoğraf Sanatçıları Derneği (OFSAD) ile Ordu Kuzeydoğu Fotoğrafçıları Derneği (KUDOF) tarafından düzenlenen “4 Mevsim Ordu IV. Ulusal Fotoğraf Yarışması'nda sonuçlandı. Başkan Engin Tekintaş, 12 Mart-31 Aralık 2018 tarihleri arasında düzenlenen yarışmaya toplamda 439 kişinin bin 703 fotoğrafla katıldığını söyledi.

Yarışmanın iki kategoride düzenlendiğine dikkat çeken Başkan Tekintaş, “Dört Mevsim Ordu Kategorisi”nde yarışmaya gönderilen 360 katılımcıya ait bin 235 fotoğraf değerlendirildi. Fotoğraflardan 3'ü dereceye girerken 5'i jüri özel ödülü, 71'i de sergileme ödülü aldı. Jüri özel ödülü en güzel ilkbahar, yaz, sonbahar, kış ve havadan çekim fotoğraflarına verildi. Foto Öykü kategorisinde 79 katılımcıya ait 468 fotoğraf değerlendirildi. Ordu tostu yapımı, ahşap tekne yapımı ve fındık işleme konularında 3 katılımcıya ait fotoğraflar dereceye girerken bir katılımcıya ait fotoğraflar da sergileme ödülü aldı. Ben bu çalışmalarda emeğini ortaya koyan, uzun süre sabırla bekleyip en net ve güzel fotoğrafı yakalamak üzere yaz-kış, sıcak-soğuk demeden emek sarf eden arkadaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

Ara Güler'i anma

Bir süre önce hayatını kaybeden usta fotoğraf sanatçısı Ara Güler'den de bahseden Başkan Tekintaş, “Fotoğraf sanatçılığı dendiğinde Ara Güler'i anmak gerekir. Kıymetli fotoğraf sanatçımız Ara Güler, Türkiye'de fotoğrafın özel bir sanat ve değer olduğunu bizlere göstermiştir. Cumhurbaşkanımızın da rahmetli fotoğraf sanatçımıza verdiği değerle birlikte biz de kardeşlerimizin emeklerini göz ardı etmeden yolumuza devam etmeyi arzu ediyoruz. Güzel ilimizin 19 ilçesinde en güzel, en nadide yerleri tespit ederek bize bu bahtiyarlığı yaşatan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

103 fotoğraf Sanat Galerisinde sergilenecek

Dereceye giren 103 fotoğrafın 8 Şubat-7 Mart 2019 tarihleri arasında Ordu Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisinde sergileneceğini belirten Başkan Engin Tekintaş, ödül almaya hak kazanan yarışmacılara ödüllerinin sergi açılışında takdim edileceğini ifade etti.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Şahin Sevinç, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ata Yakup Kaptan, ORBEL A.Ş. İdari İşler Sorumlusu Mehmet Koray Kılıç, OFSAD Temsilcisi Serhat Kır, KUDOF Temsilcisi İlhan Türkmen, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Temsilcisi Abdullah Sezgin'in jüri üyesi olduğu yarışmada dereceye girenlerin isimleri, katıldıkları il ve ödülleri ise şu şekilde:

Dört Mevsim Ordu Kategorisi'nde ödül kazananlar:

Jüri Özel Ödülü (Havadan Çekim) Murat Cihan “Gölköy” (Ordu ) 1.000 TL

Jüri Özel Ödülü (İlkbahar) Mutlucan Elikçioğlu “Yoroz Tepesi” (Ordu) 1.000 TL

Jüri Özel Ödülü (Yaz) Özgür Konur ‘Çeşmeönü'nde Yaz' (Bursa) 1.000 TL

Jüri Özel Ödülü (Sonbahar) Türkan Arslan ‘Aybastı Kent Ormanı' (Ordu) 1.000 TL

Jüri Özel Ödülü (Kış) Yılmaz Karaca Ulugöl'de Kış (Ordu) 1.000 TL

3. Recep Köroğlu “Dumanlı Oba” (Ordu) 2.000 TL

2. Aynur Aytin “Sepet” (Van) 3.000 TL

1. Serdar Küçük “Yaylada Kış” (Samsun) 5.000 TL

Sergilenmeye değer görülen fotoğraf sahiplerinin her birine 150 TL ödül verilecek.

Foto Öykü kategorisinde ödül kazananlar:

3. Engin Ayyıldız “Ordu Tostu” (Giresun) 2.000 TL

2. Özgür Konur “Ahşap Tekne” (Bursa) 3.000 TL

1. İbrahim Aysündü “Fındığın İşlenmesi” (Trabzon) 5.000 TL

Foto Öykü kategorisinde sergilenmeye değer görülen fotoğraf sahiplerinin her birine ise 300 TL ödül verilecek.