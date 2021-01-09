İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İtfaiye aracı kaza yaptı: 2 yaralı

Ordu’nun Akkuş ilçesinde yangına müdahale etmeye giden itfaiye aracının devrildiği kazada 2 itfaiye personeli yaralandı.

Ordu'nun Akkuş ilçesinde yangına müdahale etmeye giden itfaiye aracının devrildiği kazada 2 itfaiye personeli yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliği personelleri Akkuş ilçesinde orman örtüsü yangınına müdahale etmeye gittiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Aracın ters döndüğü kazada 2 itfaiye personeli yaralandı.


Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.