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İtfaiye mahsur kalan kediyi kurtardı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde boş bir binanın ikinci katına çıkıp mahsur kalan yavru kedi, vatandaşların ihbarı sonucu itfaiye aracıyla kurtarıldı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde boş bir binanın ikinci katına çıkıp mahsur kalan yavru kedi, vatandaşların ihbarı sonucu itfaiye aracıyla kurtarıldı.


Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir binanın direğinde mahsur kalan kedinin sesinin duyan vatandaşlar, Fatsa itfaiyesine haber verdi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangın merdiveniyle çatıda bulunan kediyi kurtardı. Kedi, indirildiği sırada itfaiye ekibinin elinden kurtularak hızla bölgeden uzaklaştı.

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