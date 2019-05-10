İyilik melekleri Ünye'deki çocukları sevindirdi

İstanbul'dan Ordu'nun Ünye ilçesine uzanan gönül köprüsü ile üniversiteli öğrenciler Yeşilkent İlkokulu'na çeşitli yardımlarda bulunarak gönülleri fethetti.

İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) "Çocuk Gelişimi Programı" öğrencileri, Öğretim Görevlisi Mahizar Altın önderliğinde gerçekleştirdikleri köy okulu öğrencilerine yönelik yardım organizasyonunu bu sefer Ünye'nin Yeşilkent Mahallesi'ndeki Şehit Mustafa Güler İlkokulu'na gerçekleştirdi. Öğrenciler Üniversitede düzenledikleri yardım kampanyasıyla 0-12 yaş çocuklar için kıyafet bağışının yanı sıra okul araç gereçleri ve kırtasiye malzemeleri bağışı toplandı. Her bir koliyi kendi elleriyle paketleyen öğrenciler Ünye'ye gelerek yardımları ulaştırdı.

Ünye Dernekler Federasyonu Başkanı Koray Maral da üniversitenin bu girişimine kayıtsız kalmayarak ulaşım için gerekli otobüsü temin ederek katkıda bulundu. İki günlük olarak planlanan ziyarette öğrenciler Yeşilkent Şehit Mustafa Güler İlkokulu öğrencileriyle ve Yeşilkentli vatandaşlarla bir araya geldi.

Gün boyu öğrencilerle vakit geçiren üniversiteliler cumartesi günü ise Ünye ve Ordu'yu gezdi. Ünye'nin tarihi ve turistik yerlerini gezen öğrenciler Ordu Boztepe ve Yason Burnu'nu da gezme fırsatı buldu.

Bazı öğrencilerin hayatlarında ilk kez Ünye'ye geldiği öğrenilirken Karadeniz'in muhteşem manzarası karşısında hayranlıklarını dile getirdiler.

Kaymakam Güney ve Başkan Tavlı'dan teşekkür

Çocuk Gelişimi Programı öğrencilerinin bu davranışı Ünyeliler tarafından da takdir topladı. Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney öğrencilerin bu hareketine teşekkür ederken, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı öğrencilerle Atatürk Parkı Sosyal Tesisleri'nde bir araya gelerek teşekkür etti.

Şehit Mustafa Güler İlkokul Müdürü Cabbar Çayır ise okul adına yapılan bu sevindirici olay için öğrencilere teşekkür ederken Yüksekokul Sekreteri Onur Ocakdan, Öğretim Görevlisi Mahizar Altın, Ünye Dernekler Federasyonu Başkanı Koray Maral ve öğrencilere plaket verdi.