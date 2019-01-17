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İzmir'de hayatını kaybeden asker toprağa verildi

İzmir Narlıdere’de askerlik yaptığı esnada rahatsızlanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden er Mustafa Özyusufoğlu, Ordu’da toprağa verildi.

İzmir Narlıdere'de askerlik yaptığı esnada rahatsızlanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden er Mustafa Özyusufoğlu, Ordu'da toprağa verildi.


İzmir Narlıdere'de askerlik vazifesini gerçekleştirdiği esnada rahatsızlanan ve bir süredir tedavi altında olduğu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden 21 yaşındaki Mustafa Özyusufoğlu, Ordu'nun Mesudiye ilçesinde toprağa verildi.


Özyusufoğlu için düzenlenen cenaze törenine protokol, askeri erkanlar, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

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