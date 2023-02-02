Jandarma ekiplerinden kaçak tütün operasyonu

Ordu'da, jandarma ekipleri tarafından kaçak tütüne yönelik yapılan operasyonda bir kişi yakalandı.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı tarafından, kaçakçılık suçları ile mücadele çerçevesinde Altınordu ilçesinde bir adrese yapılan operasyonda 29 820 adet dolu makaron, 35 bin 800 adet boş makaron, 12 bin 450 adet yaprak sigara kağıdı, 2 bin 300 adet filtre ve 12 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Konuyla ilgili yakalanan bir şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.