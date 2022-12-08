İhlas Haber Ajansı

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Jandarma ekiplerinden uyuşturucu ve kaçak tütün operasyonu

Ordu’da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ve kaçak tütüne yönelik yapılan operasyonda yakalanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Ordu'da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ve kaçak tütüne yönelik yapılan operasyonda yakalanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.


Ordu İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde ile mücadele çerçevesinde Altınordu ilçesinde yürütülen çalışmada 130 gram kubar esrar ele geçirildi.


Ekiplerin Gülyalı ilçesinde yürüttükleri çalışmada ise 10 bin adet içi doldurulmuş makaron ele geçirildi.


Konuyla ilgili yakalanan 2 şüpheli adli makamlara sevk edildi.

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