Jandarma ekiplerinin yaşlı kadına yardım etmesi takdir topladı

Ordu'nun Aybastı ilçesinde devriye gezen jandarma ekipleri, fındık bahçesinden topladığı odunu sırtında taşımakta zorlanan yaşlı bir kadına yardım etti.

İlçenin Fatih Mahallesinde fındık bahçesinde bahçe temizliği yapan ve topladığı odunları sırtına alarak evine doğru yola çıkan yaşlı kadını devriye gezen jandarma ekipleri gördü. Jandarma ekipleri ismi açıklanmayan yaşlı kadının sırtında odunları alarak odunlarla birlikte yaşlı kadını evine kadar bıraktı. Jandarma ekiplerinin bu hareketi mahalleli tarafından büyük takdir topladı.