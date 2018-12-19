Jandarma ile öğrenciler güvende

Jandarma ekipleri, sorumluluk bölgesinde, 07.00-09.00, 12.30-13.30, 15.00-18.00 saatleri arasında okul servis araçlarına yönelik denetim, 11.00-15.00 saatleri arasında tüm ilkokul, ortaokul ve lise çevreleri ile yakınındaki park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan yerler, kahvehaneler, internet ve elektronik oyun salonları gibi yerler ile okul çevresinde okul ile ilişkisi bulunmayan şüpheli şahıslara yönelik uygulama, 18.00-21.00 saatleri arasında ise öğrenci yurtları yakın çevresinde faaliyet gösteren umuma açık yerlere yönelik “Okul Önü Genel Asayiş ve Trafik Uygulaması” gerçekleştirdi.

Uygulama neticesinde, 3 bin 177 şahıs sorgulanırken, 90 okul önü, 47 park bahçe ve 2 metruk bina kontrol edildi. Sorgulamada, çeşitli suçlardan aranan 3 şahıs, 1 kayıp şahıs, 2 araç yakalandı, 2 bin 137 araç, 476 okul servisi aracı kontrol edildi. Kontroller sonucunda ise 28 araca 13 bin 30 TL, 16 okul servisi aracına da 3 bin 653 TL cezai işlem uygulandı, 7 araç trafikten men edildi.

Düzen ve huzurun sürmesi için uygulamaların devam edeceği kaydedildi.