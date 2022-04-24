Jandarmadan bayram öncesi trafik denetimi

Ordu'nun Ünye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından şehrin giriş ve çıkış noktalarında Ramazan Bayramı öncesi denetim gerçekleştirildi.

Ünye İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi sorumluluk bölgelerinde şehrin birçok noktasında trafik denetimlerini sürdürüyor. Sahilköy Mahallesi'nde bulunan sorumluluk alanlarında hatalı sollama, emniyet kemeri ve araç seyir halinde iken sürücülerin cep telefonu kullanıp kullanmadıklarını denetleyen ekipler, Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasının yanında trafik kurallarını ihlal eden sürücüleri uyararak, cezai işlem uyguluyor.