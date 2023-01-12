Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Ordu'da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ve kaçakçılığa yönelik yapılan operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar sonucu Perşembe ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 300 gram kubar esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kelebek tipi bıçak, 15 adet av tüfeği fişeği, 1 adet dedektör, 3 bin adet dolu makaron, 20 bin adet boş makaron, 10 adet el tipi makaron doldurma makinası ve 50 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 3 şüpheli şahıs, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.