Jandarmanın 180. kuruluş yıldönümü

kuruluş yıldönümü nedeniyle Fatsa İlçe Jandarma Komutanı J. Yarbay Halit Gülten ve beraberindeki heyet, Kaymakam Mehmet Yapıcı'yı makamında ziyaret etti.

Jandarma Teşkilatının kurulduğu günden bu yana ülkemizin her noktasında gece gündüz demeden halkın hizmetinde olduğunu dile getiren Kaymakam Mehmet Yapıcı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Jandarma Teşkilatımızın 180. kuruluş yıldönümünü kutluyor, tüm jandarma personeline sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum” dedi.

Günün anısına Fatsa İlçe Jandarma Komutanı J. Yarbay Halit Gülten, Kaymakam Yapıcı'ya çiçek takdim etti.