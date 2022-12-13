Jandarmanın mobil trafik eğitimi ile öğrenci ve yetişkinler bilinçlendirildi

Ordu'da, Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkanlığı'ndan gelen mobil eğitim tırı ve emniyet kemeri simülasyon aracı ile öğrencilere ve yetişkinlere trafik eğitimleri verildi.

Altınordu ilçesi Tayfun Gürsoy Parkı'na kurulan mobil eğitim tırı ile öğrencilere teorik ve uygulamalı olarak trafik konusunda eğitimler verildi. Pedallı araçlar ile uygulamalı alanlarda trafik ışıklarına, kurallara, levhalara ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeleri konusunda bilgilendirmeler yapıldı. Eğitim tırının içerisinde ayrıca trafik kurallarını anlatan eğitici videolar izletilirken, aynı zamanda jandarma personelleri trafik kuralları ve levhaları anlatıldı. Öğrencilere yönelik verilen eğitimlerin sonunda, takılan özel gözlük sayesinde alkollü insanların çevresini nasıl gördüğü gösterildi, bu gözlükler ile boş kaleye şut atmanın zorluğu anlatıldı.

Emniyet kemeri simülasyona aracında ise yetişkinlere emniyet kemerinin kullanımının önemi anlatıldı. Tasarlanan ve gerçek otomobilin kullanıldığı simülasyonda 10 kilometre hızla giden bir araç içerisinde bulunanların emniyet kemeri bağlı olduğunda nasıl tutulduğu uygulamalı olarak gösteriliyor ve aynı zamanda emniyet kemerinin önemini anlatan bilgilendirmeler yapıldı.

Eğitime katılan öğrenciler hem eğlendiklerini hem de trafik kuralları hakkında bilgi sahibi olduklarını söyledi.