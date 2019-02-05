Kabadüz Belediyesi Hizmet Binası ve Kültür Merkezi Mart ayında hizmet vermeye başlayacak

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, Ordu Büyükşehir Fen İşleri Daire Başkanı Murat Günaydın, Belediye Meclis Üyeleri ve beraberindekilerle Kabadüz Belediyesi Hizmet Binası ve Kültür Merkezi binasında inceleme yaptı.

Kabadüz Belediyesi Hizmet Binası ve Kültür Merkezi binası çevre düzenlemesinin ardından Mart ayı içinde vatandaşlara hizmet vermeye başlayacak.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, "Kabadüz Belediyesi Hizmet Binası ve Kültür Merkezimiz Mart ayı içinde vatandaşlarımıza hizmet vermeye başlayacak" dedi.

İlçenin en büyük ihtiyaçlarından birisinin sonuca ulaştığını ifade eden Başkan Kaya, "En büyük ihtiyaçlarımızdan birisi olan Kabadüz Belediyesi Hizmet Binası ve Kültür Merkezinde nihayet sonuca ulaştık. İlçemize yakışır ilçemizin ihtiyacı olan binayı el ele, omuz omuza vererek hep birlikte hayata geçirdik. Şu an çevre düzenlemesiyle ilgili çalışmalara başladık. İnşallah Mart ayının sonuna kadar vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. İlçemize yakışır herkesin beğenisini kazanan en önemli eserlerinden birisi oldu.

Kaya, Belediye Hizmet Binası ve Kültür Merkezinin ilçeye kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.