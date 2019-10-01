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Kabadüz-Çambaşı kara yolunda asfaltlama çalışmaları

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, Kabadüz Çambaşı kara yolunda yol genişletme ve asfaltlama çalışmalarının hızla devam ettiğini söyledi.


Kabadüz-Çambaşı kara yolundaki çalışmaların özenle devam ettiğini aktaran Başkan Kaya, "Kabadüz-Çambaşı arası kara yolunda devam eden yeni yol açma ve asfaltlama çalışmaları koordineli bir şekilde devam ediyor. Çalışmalar kapsamında alt yapısı güçlendirilen yolun birinci bölümde asfaltlama yapılmıştı. Yine genişletmesi tamamlanarak alt yapısı güçlendirilen yolun ikinci bölümünde de asfaltlama çalışmaları hızla sürüyor. Kara yolundaki çalışmalar hız kesmeden devam edecek" dedi.

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