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Kabadüz Ziraat Odası Olağan Genel Kurulu yapıldı

Kabadüz Ziraat Odası Başkanlığı’na Mustafa Kemal Baş seçildi.

Kabadüz Ziraat Odası Başkanlığı'na Mustafa Kemal Baş seçildi.


Ordu'nun Kabadüz ilçesinde, Kabadüz Ziraat Odasında düzenlenen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda mevcut başkan İdris Kurt ve Mustafa Kemal Baş listeleri seçime girdi.


Seçim sonucunda Mustafa Kemal Baş, Kabadüz Ziraat Odası Başkanı seçildi.


Başkanlığa seçilen Baş, “Yönetimimiz ve çiftçi arkadaşlarımızla birlikte sorunların çözümü için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.

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