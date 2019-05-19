Kabadüz'de 19 Mayıs Kutlaması

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.

Kabadüz Çok Programlı Anadolu Lisesi salonunda gerçekleşen kutlamalar Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Kabadüz Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Mürsel Karahasan yaptı. Program öğrencilerin hazırladığı müzik dinletisi ve şiirlerin okunmasıyla devam etti.

Çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri Kabadüz Kaymakamı Necdet Uçar, Belediye Başkanı Yener Kaya, İlçe Jandarma Komutanı Servet Çelenk ve İlçe Emniyet Amiri Erkan Duru tarafından verildi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına Kabadüz Kaymakamı Necdet Uçar, Belediye Başkanı Yener Kaya, İlçe Jandarma Komutanı Servet Çelenk, İlçe Emniyet Amiri Erkan Duru, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.