Kabadüz'de 23 Nisan coşkusu

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

İlçedeki kutlamalar Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Ardından soğuk nedeniyle Kabadüz Çok Programlı Anadolu Lisesi Salonu'nda devam etti.

Burada Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Baş yaptı. Tören öğrenciler tarafından hazırlanan folklor ve diğer gösterilerle devam etti. Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri İlçe Kaymakamı Necdet Uçar ve Belediye Başkanı Yener Kaya tarafından verildi.

Kutlamalara Kabadüz Kaymakamı Necdet Uçar, İlçe Jandarma Komutanı Servet Çelenk, Belediye Başkanı Yener Kaya, İlçe Emniyet Amir Vekili Erkan Duru, siyasi parti temsilcileri, öğretmeler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.