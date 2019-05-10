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Kabadüz'de çiftçilere 4 bin sebze fidesi

Kabadüz Ziraat Odası Başkanlığı tarafından çiftçilere 4 bin sebze fidesi dağıtıldı.


Kabadüz Ziraat Odası Başkanlığı'nca ilçe merkezinde 4 bin sebze fidesi kısa sürede çiftçilere dağıtımı gerçekleşti. Sebze fidelerini çiftçilere ulaştırdıklarını belirten Kabadüz Ziraat Odası Başkanı Mustafa Kemal Baş, "Çiftçilerimize domates, salatalık, biber gibi fideleri getirdik. Getirdiğimizin fidelerin satışlarını çok kısa sürede gerçekleştirdik. Çiftçilerimizin fidelere olan ilgisi hepimizi mutlu etti" dedi.


Baş, fidelerin alınmasında emeği geçen Nedim Şahin, Selami Yılmaz, Sami Yılmaz, Gönül Duran ve Aziz Altuntaş'a teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.


Fidelerin kalitesinden ve uygun fiyatından duydukları memnuniyeti dile getiren üreticiler ise ziraat odası başkanlığına teşekkür etti.

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