Kabadüz'de ‘Dünya Yürüyüş Günü' etkinliği

Ordu’nun Kabadüz ilçesinde ‘Dünya Yürüyüş Günü’ etkinlikleri kapsamında yürüyüş yapıldı.
Ordu'nun Kabadüz ilçesinde ‘Dünya Yürüyüş Günü' etkinlikleri kapsamında yürüyüş yapıldı.
İlçede Kabadüz Toplum Sağlığı Merkezi tarafından, 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü dolaysıyla yürüyüş düzenlendi. Kabadüz Toplum Sağlığı Merkezince gerçekleşen etkinlik kapsamında ilçe girişinden başlayan yürüyüş gerçekleşti.
Yürüyüşe Kabadüz Kaymakamı Necdet Uçar, Belediye Başkanı Yener Kaya, İlçe Emniyet Amir Vekili Erkan Duru, İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Baş, Kabadüz Toplum Sağlığı Merkezi çalışanları, kurum müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.