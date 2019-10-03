İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kabadüz'de ‘Dünya Yürüyüş Günü' etkinliği

Ordu’nun Kabadüz ilçesinde ‘Dünya Yürüyüş Günü’ etkinlikleri kapsamında yürüyüş yapıldı.

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde ‘Dünya Yürüyüş Günü' etkinlikleri kapsamında yürüyüş yapıldı.


İlçede Kabadüz Toplum Sağlığı Merkezi tarafından, 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü dolaysıyla yürüyüş düzenlendi. Kabadüz Toplum Sağlığı Merkezince gerçekleşen etkinlik kapsamında ilçe girişinden başlayan yürüyüş gerçekleşti.


Yürüyüşe Kabadüz Kaymakamı Necdet Uçar, Belediye Başkanı Yener Kaya, İlçe Emniyet Amir Vekili Erkan Duru, İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Baş, Kabadüz Toplum Sağlığı Merkezi çalışanları, kurum müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.