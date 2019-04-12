Kabadüz'de fındıkta verim ve kalite eğitimlerle artacak

Kabadüz'de mahallelerde fındık üreticileriyle buluşan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü çalışanları çiftçilere uygulamalı ve teorik eğitimler veriyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Baysal Bayarslan, ilçe genelinde fındığın verim ve kalitesini artırmaya yönelik eğitimler verildiğini ifade etti.

İlçenin ilk olarak Esenyurt, Gelinkaya ve Merkez Mahallelerinde eğitim çalışmalarının tamamlandığına dikkat çeken Bayarslan, “Müdürlüğümüzce üreticilerimize fındığın verim ve kalitesini arttırmaya yönelik uygulamalı ve teorik eğitimler veriyoruz. Eğitimler kapsamında toprak tahlili, kireç ve gübreleme, kış budaması, gençleştirme budaması, şekil budaması ve yaz budamasının nasıl ve ne zaman yapılacağını hem uygulamalı hem de teorik olarak anlatıyoruz. Bunlara ek olarak özellikle toprağın organik madde ihtiyacından dolayı ahır gübresinin önemini ve mutlaka yanmış ahır gübresi kullanmaları gerektiğini vurguluyoruz. Çiftçilerimiz eğitimlerden oldukça memnunlar. İnşallah eğitimlerle birlikte çiftçilerimiz daha bilgili ve bilinçli olacaklar” dedi.

Bayarslan, eğitimlerin tüm mahallelerde koordineli bir şekilde devam edeceğini sözlerine ekledi.