İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Kabadüz'de Halk Toplantısı

Kabadüz ilçesi Yukarı Kirazdere Mahallesi’nde ‘Halk Toplantısı’ yapıldı.

Kabadüz ilçesi Yukarı Kirazdere Mahallesi'nde ‘Halk Toplantısı' yapıldı.


Kabadüz Kaymakamı Necdet Uçar, Yukarı Kirazdere Mahallesi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada amaçlarının vatandaşların ihtiyaç, sıkıntı ve sorunlarını yerinde dinlemek ve kısa sürede çözüme kavuşturmak olduğunu ifade etti.


Konuşmanın ardından vatandaşların problem ve talepleri dinlendi.


Toplantıya Belediye Başkanı Yener Kaya, İlçe Jandarma Komutanı Servet Çelenk, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.