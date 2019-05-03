Kabadüz'de Halk Toplantısı

Kabadüz ilçesi Yukarı Kirazdere Mahallesi'nde ‘Halk Toplantısı' yapıldı.

Kabadüz Kaymakamı Necdet Uçar, Yukarı Kirazdere Mahallesi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada amaçlarının vatandaşların ihtiyaç, sıkıntı ve sorunlarını yerinde dinlemek ve kısa sürede çözüme kavuşturmak olduğunu ifade etti.

Konuşmanın ardından vatandaşların problem ve talepleri dinlendi.

Toplantıya Belediye Başkanı Yener Kaya, İlçe Jandarma Komutanı Servet Çelenk, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.