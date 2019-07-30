Kabadüz'de halk toplantısı

Kabadüz ilçesi Özlükent Mahallesi sakinleriyle Tosunalan Obasında "Halk Toplantısı" yapıldı.

Kabadüz Kaymakamı Necdet Uçar, Tosunalan Obasında düzenlenen halk toplantısında yaptığı konuşmada, amaçlarının vatandaşların ihtiyaç, sıkıntı ve sorunlarını yerinde dinlemek ve çözüme kavuşturmak olduğunu belirtti.

Konuşmanın ardından vatandaşların istek, talep ve önerileri dinlendi. Yetkililer tarafından vatandaşların soruları cevaplandı.

Toplantıya Kabadüz Kaymakamı Necdet Uçar,Belediye Başkanı Yener Kaya, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.