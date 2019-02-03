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Kabadüz'de Hamsi Şöleni düzenlendi

Ordu’nun Kabadüz ilçesinde düzenlenen Hamsi Şöleni’nde katılımcılar gönüllerince hem eğlendi, hem de doyasıya ekmek arası hamsi yedi.

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde düzenlenen Hamsi Şöleni'nde katılımcılar gönüllerince hem eğlendi, hem de doyasıya ekmek arası hamsi yedi.


İlçenin Yokuşdibi Mahallesi'nde, Kabadüz Yokuşdibi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nce düzenlenen Hamsi Şöleni'nde katılımcılara kilolarca hamsi ikram edildi.


Şölende konuşan Kabadüz Yokuşdibi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İdris Gündoğdu, amaçlarının birlik ve beraberliğe katkı sağlamak, katılımcılara güzel bir hafta sonu yaşatmak olduğunu söyledi.


Daha sonra söz alan Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, Hamsi Şöleni'nin oldukça kalabalık olduğuna dikkat çekerek, güzel bir organizasyona imza atan dernek yönetimine teşekkür ettiğini ifade etti.


Şölene Kabadüz Kaymakamı Necdet Uçar, Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, siyasi parti temsilcileri, dernek başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

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