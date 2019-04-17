Kabadüz'de İslam Bilimler Tarihi Resim Sergisi

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı İslam Bilimler Tarihi Resim Sergisi düzenlendi.

Kabadüz Çok Programlı Anadolu Lisesi salonunda gerçekleşen sergiye Kabadüz kaymakamı Necdet Uçar, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hakan Erhan, daire amirleri, öğretmen, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerince, İslam kültür ve medeniyetinin daha iyi anlaşılmasını sağlamak ve onu yeni nesillere en doğru şekilde aktarmak amacıyla Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı İslam Bilimler Tarihi Resim Sergisi'nin düzenlendiği vurgulandı.