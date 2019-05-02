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Kabadüz'de meralar amacına uygun kullanılacak

Ordu’nun Kabadüz ilçesinde Mera Denetim Komisyonu toplantısı yapıldı.

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde Mera Denetim Komisyonu toplantısı yapıldı.


Kabadüz ilçesinde yayla ve meralarda kaçak yapılaşmayı önlemek ve doğal yapıyı korumak amacıyla oluşturulan İlçe Denetim Komisyonu, Kabadüz Kaymakamı Necdet Uçar başkanlığında toplandı. Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, meraların amacına uygun kullanılması gerektiği vurgulandı. Mera üzerindeki çevirgelerin ve kaçak yapıların kesinlikle önüne geçileceğinin altı çizilen toplantıda, çevriklerin kaldırılmasıyla hayvan üretimi sayısı artacağı gibi hayvancılıkla uğraşan aile işletmeleri sayısında da artış olacağı, bunun da istihdama büyük katkı sağlayacağı ifade edildi.

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